Novo Nordisk mit positiven Studiendaten zum Hoffnungsträger Semaglutid

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk baut nach positiven Studiendaten weiter auf seinen Diabetes-Hoffnungsträger Semaglutid (Ozempic).



Das oral eingenommene Mittel habe sich in zwei Phase-III-Studie bei der Behandlung von Typ 2-Diabetes bei Erwachsenen in puncto Gewichtsreduktion und einem Blutzuckerlangzeitwert gegenüber Victoza als statistisch überlegen erwiesen, wie der Konzern am Mittwochabend in Bagsvaerd mitteilte. Die am US-Aktienmarkt gehandelten Hinterlegungsscheine der Dänen (ADRs) legten daraufhin um mehr als 2 Prozent zu.

Novo Nordisk hatte Ozempic erst im Februar auf den US-Markt gebracht und darüber hinaus die Zulassung für Europa und Japan erhalten. Auch Victoza ist ein Medikament der Dänen zur Behandlung von Diabetes und wird injiziert./mis/ck