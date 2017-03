Novo Nordisk pendelt zwischen zwei Extremen hin und her!

Lieber Leser,

Novo Nordisk ist in den vergangenen 7 Handelstagen um etwa knapp 3 % eingebrochen. Damit hat die Aktie den aus technischer Sicht ohnehin erreichten Abwärtstrend bestätigt und ist aus dieser Perspektive heraus auf einer weiteren Abwärtsfahrt. Fundamental gibt es noch wenige Nachrichten, die einen fundierteren Einblick in den künftigen Kursverlauf geben könnten. Charttechniker sind aktuell etwas optimistischer als die technischen Analysten.

Charttechnik: Novo Nordisk jetzt gefangen

Aus der Sichtweise der Charttechnik hat der Kurs seit Ende Dezember einen Seitwärtstrendkanal ausgebildet, der kaum zu knacken ist. Die Unter- und Obergrenze bei etwa 30 bis 30,50 Euro sowie gut 34 Euro wurde mehrfach angesteuert. Die Aktienkurse pendeln zwischen diesen beiden Extremen hin und her, sodass keine klare Richtungsentscheidung zu identifizieren ist.

Technische Analysten sprechen indes davon, dass Novo Nordisk einen kurz- und mittelfristig kleineren Abwärtstrend eingeläutet hat. Die Abstände zur jeweils trendentscheidenden Linie über 20, 38, 50 und 100 Tage beträgt durchgehend zwischen 3 % und 4 %. Damit könnte dieser Trend zumindest relativ schnell wieder durchbrochen werden.

Novo Nordisk befindet sich insgesamt aus charttechnischer und technischer Sicht im grünen Bereich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.