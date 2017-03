Novo Nordisk macht auf Neutral!

Liebe Leser,

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei Novo Nordisk, denn die Aktie des Unternehmens hat im vergangenen Jahr ihre Investoren gar zu stiefmütterlich behandelt und Frank Holbaum hat sich dies in der letzten Woche genauer angeschaut.

Starker Abrutscht! Innerhalb von nur einem Jahr hatte die Aktie bis zum aktuellen Niveau fast 40 % verloren. Nun konnte sich das dänische Unternehmen zumindest fangen und in einen Seitwärtstrend übergehen.

Der Abwärtstrend geht weiter! Trotz der derzeitigen Seitwärtsbewegung befinden sich die Kurse, rein technisch, im Abwärtstrend. So notiert Novo Nordisk 16 % unter dem eigenen 200-Tage-Durchschnittskurs.

Kein Comeback? Ein schnelles Comeback scheint unwahrscheinlich und Novo Nordisk könnte sogar wieder deutlich fallen.

Trendwechsel möglich! Laut technisch orientierter Analysten ist in diesen zeitlichen Dimensionen der Abstand auf einen erneuten Trendwechsel vergleichsweise gering, weshalb Novo Nordisk noch mit der endgültigen Trendrichtung kämpft. Allerdings findet sich in Höhe von 34,00 Euro auch aus charttechnischer Sicht eine maßgebliche Hürde und wenn die Kurse darüber klettern, könnte es zu einem raschen Comeback kommen. Bis zu Kursen von 42 Euro wäre dann der Weg frei.

Wohin geht es für Novo Nordisk? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.