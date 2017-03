Novo Nordisk: Das ist spannend!

Lieber Leser,

die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk wurde in den letzten Monaten stark abverkauft. Von dem Hoch aus dem Jahr 2015 hat das Papier über 40% an Wert verloren. Zudem macht den Anlegern die Politik des neuen amerikanischen Präsidenten zunehmend Sorgen. Die Hauptversammlung fand am 23.03.2017 statt. Grund genug die fundamentalen Fakten genauer zu betrachten.

Faktencheck:

Für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont sind vor allem die Kapitalrenditen von sehr hohem Interesse. Hier kann Novo Nordisk extrem überzeugen. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 88%. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei außerordentlichen 43,5%. Die Netto-Marge des Konzerns liegt bei 33,7%. Die Schuldensituation des Unternehmens ist ebenfalls auf einem sehr niedrigen Level.

Bewertung:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis des Gewinns der letzten 12 Monate liegt bei 16,1. Damit liegt dieser Wert deutlich unter dem historischen Durchschnitt (24,1). Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 14,6.

Fazit:

Das Zahlenwerk spricht klar für die Aktie von Novo Nordisk. Die Anleger haben jedoch erhebliche Bedenken, dass die üppigen Margen in Zukunft beibehalten werden können. Donald Trump hat angekündigt, die Preise für die Produkte von Pharmakonzernen reduzieren zu wollen, weil diese deutlich zu hoch seien. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dies auf Novo Nordisk auswirken wird. Die Aktie ist aus fundamentaler Sicht ein potenzieller Kaufkandidat, für den sich meiner Einschätzung nach vermutlich in erster Linie langfristig orientierte Anleger interessieren werden. Allerdings ist die Dividendenrendite seit gestern gefallen und liegt aktuell nur noch bei gut 1,2%.

Ein Beitrag von Christian Bauduin.