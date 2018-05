Novo Nordisk erweitert sein Engagement im Bereich stammzellbasierter Therapien / Typ 1 Diabetes und andere schwere chronische Erkrankungen

Mainz (ots) - Novo Nordisk erweitert sein Engagement bei Therapienauf Stammzellbasis und dehnt den Fokus von Typ 1 Diabetes auf andereschwere chronische Erkrankungen aus. Möglich wurde dies durch eineexklusive Zusammenarbeit mit der University of California SanFrancisco (UCSF). Gemeinsam wurde bereits der erste Meilenstein beider Entwicklung humaner embryonaler Stammzellenlinien erreicht.Innerhalb der Vereinbarung mit der USCF hat Novo Nordisk eineTechnologie lizensiert, mit der sich die Produktion von humanenembryonalen Stammzelllinien (hESC) nach den Vorgaben der gutenHerstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP) durchführenlässt. Zudem wurden die Rechte erworben, diese zu weiterenregenerativen medizinischen Therapien weiterzuentwickeln. Anfang Maierreichten die Partner mit der Einweihung eines neuen GMP-Labors ander UCSF einen wichtigen Meilenstein. Dort werden Mitarbeiter derUniversität und von Novo Nordisk gemeinsam an Stammzelllinienarbeiten. Von diesen wird erwartet, dass sie neue Qualitätsstandardsbei der Herstellung stammzellbasierter Therapien setzen.Nach zwei Jahrzehnten intensiver Forschung mit Schwerpunkt auf derDifferenzierung pluripotenter Stammzellen zu Insulin produzierendenBetazellen hat Novo Nordisk nunmehr den präklinischenMachbarkeitsnachweis erbracht. Zusammen mit der New YorkerCornell-Universität machte Novo Nordisk außerdem erheblicheFortschritte bei der Entwicklung eines Mikroverkapselungssystems, dasBetazellen, die Patienten transplantiert werden, vor Angriffen durchdas Immunsystem schützt. Novo Nordisk geht davon aus, dass die ersteklinische Studie in den nächsten Jahren initiiert werden könnte."Eine Heilung für Diabetes zu finden, ist Teil der Vision von NovoNordisk. Die jüngsten Fortschritte bei unserer Stammzellforschung undder Zugang zu robusten qualitativ hochwertigen Zelllinien kannMenschen mit Typ 1 Diabetes diesem Ziel näher bringen. Durch unsereZusammenarbeit mit der UCSF wollen wir aktuelle und zukünftigePartnerschaften zur Entwicklung stammzellbasierter Therapien zurBehandlung anderer schwerer chronischer Erkrankungen beschleunigen",erklärte Mads Krogsgaard Thomsen, Executive Vice President undForschungsleiter bei Novo Nordisk.Die Herstellung stammzellbasierter Therapien für eine Vielzahl anErkrankungen mit einem hohen Behandlungsbedarf nimmt rasant zu. DieEntwicklung von Stammzellen nach GMP-Vorgaben in Zusammenarbeit mitder UCSF versetzt Novo Nordisk in die Lage, seinen Schwerpunkt überDiabetes hinaus auf andere schwere chronische Erkrankungen zuerweitern. Durch Partnerschaften mit dem schwedischenBiotech-Unternehmen Biolamina und der Universität Lund wurdenArbeiten zur Entwicklung stammzellbasierter Behandlungen für dieParkinson-Krankheit eingeleitet. In einer weiteren Partnerschaft mitBiolamina und der DUKE National University Singapore Medical Schoolliegt der Forschungsschwerpunkt auf chronischer Herzinsuffizienz undaltersbedingter Makuladegeneration. Novo Nordisk strebt weitereKooperationen an, um stammzellbasierte Therapien für weitere schwerechronische Erkrankungen zu entwickeln.Über StammzellenStammzellbasierte Therapien sind eine aufstrebendeBehandlungsoption für verschiedene schwere chronische Erkrankungen.Sie haben das Potenzial neuartige Behandlungen für Erkrankungenentstehen zu lassen, für die keine oder nur unzureichendeBehandlungen existieren.Pluripotente Stammzellen haben eine unbegrenzte Kapazität zurSelbsterneuerung und das Potenzial, in beliebige spezialisierteZelltypen des Körpers differenziert zu werden. DieStammzell-Technologieplattform von Novo Nordisk basiert auf humanenembryonalen Stammzellen (hESC), die zur Erzeugung von Zellproduktenfür ein großes Spektrum therapeutischer Indikationen verwendet werdenkönnen.Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 42.700 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.Für Photos und Schnittbilder zur Unterstützung dieserPressemitteilung besuchen Sie bitte novonordisk.com.Pressekontakt:Marie-Luise KrompholzManager CommunicationsMarket Access & Public AffairsNovo Nordisk Pharma GmbHBrucknerstrasse 155127 MainzTel: 06131 - 903 1185Fax: 06131 - 903 287de-presse@novonordisk.comOriginal-Content von: Novo Nordisk Pharma GmbH Deutschland, übermittelt durch news aktuell