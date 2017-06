Novo Nordisk: Zurück zu alter Stärke?

Lieber Leser,

die im vergangenen Jahr so arg gebeutelte Aktie von Novo Nordisk präsentiert sich seit einigen Wochen wieder in einer deutlich besseren Verfassung. Seit Ende März konnte das Papier des dänischen Pharmaunternehmens um mehr als 25 Prozent nach oben drehen. Aus charttechnischer Sicht hat sich in diesen Tagen ein sogenanntes goldenes Kreuz ereignet, bei dem der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD 50) den längerfristigen GD 200 von unten nach oben durchkreuzt. Damit einher geht üblicherweise ein kräftiges Kaufsignal.

Jahresauftakt geglückt

Von fundamentaler Seite kommt diese Entwicklung nicht von ungefähr. Denn Novo Nordisk hatte zuletzt sehr erfreuliche Geschäftszahlen für die ersten drei Monate in 2017 vorlegen können. Demnach wuchs der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 5 Prozent auf 28,5 Mrd. Dänische Kronen (umgerechnet 3,83 Mrd. Euro). Der operative Gewinn verbesserte sich um 10 Prozent auf 13,49 Mrd. DKK, unter dem Strich zog das Periodenergebnis um 7 Prozent auf 10,16 Mrd. DKK an.

Das fällt auf

Beim Blick auf die Verkaufserlöse der einzelnen Produkte fällt auf, dass sich die bisherigen Verkaufsschlager Levemir und NovoSeven rückläufig entwickeln. Der Finanzdienst Bloomberg geht davon aus, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren weiter fortsetzen wird. Im Insulinsegment wird stattdessen dem Präparat Tresiba eine große Zukunft vorausgesagt. Im ersten Quartal wuchsen dessen Umsatzerlöse um 174 Prozent auf 1,49 Mrd. DKK. Im Jahr 2020 soll Tresiba laut Bloomberg einen Jahresumsatz von rund 2,8 Mrd. US-Dollar beisteuern. Im Bereich Adipositas (Fettsucht) befindet sich das Präparat Saxenda auf dem Vormarsch (+122% in den ersten drei Monaten). Wegen dessen guten Verkaufserfolgen in Lateinamerika erwägt Novo Nordisk zudem eine stärkere Expansion in ebendiesen Regionen.

Ebenfalls positiv zu bewerten sind die jüngsten Zulassungserfolge für Rebinyn (in den USA) und Refixia (in Europa). Beide Mittel werden zur Behandlung der Bluterkrankheit eingesetzt.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.