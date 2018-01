Novo Nordisk: Welche Chancen hat der Turnaround?

Lieber Leser,

gut ein Jahr ist es her, dass Novo Nordisk die Wachstumsprognosen für das damals laufende Jahr 2016 einkassierte. Damit bestätigte das Unternehmen, was sich viele Investoren und Anleger bereits zuvor gedacht hatten, wenn man sich die Kursentwicklung seit etwa Mitte 2015 anschaut. Die Konkurrenz auf dem wichtigsten Markt, den USA, wird immer größer und die Preise damit niedriger.

Ein kühler Schritt des Managements vor einem Jahr

Ich habe zu Beginn des vergangenen Jahres angedeutet, dass mir die Strategie des Managements durchaus gefallen hat. Der teilweise überraschende Schritt bewirkte eine abrupte Anpassung bei der Bewertung an die kommenden, mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig andauernden, niedrigen Preise in der Branche. Diese Anpassung war abrupt, dafür aber könnte sie nun bereits eingepreist sein. Damit haben Anleger die Möglichkeit, sich wieder auf das Wachstum zu konzentrieren.

Umsätze steigen insgesamt weiter

Per Q3 2017 wurde ein Umsatzanstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr erzielt. Dabei war der Umsatz in den USA immer noch etwas rückläufig von 2,1 auf 2 Mrd. US-Dollar. Hingegen konnten sowohl innerhalb der EU als auch in China Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Jeweils von 763 auf 816 Mio. sowie von 380 auf 401 Mio. US-Dollar. Dennoch, auf Quartalsbasis fielen die Umsätze niedriger aus. Per viertes Quartal wird ein Umsatz von ca. 4,7 Mrd. US-Dollar angepeilt. Insgesamt konnte das Diabetes-Segment eine Steigerung bei den Umsätzen von 3,65 % erzielen. Im Segment Pharmacie fielen die Umsätze allerdings um 12 %. Netto verdiente Novo-Nordisk 1,54 Mrd. US-Dollar gegenüber 1,47 Mrd. im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie betrug 0,63 US-Dollar gegenüber 0,58 im Vorjahr.

Vielversprechende Entwicklung

Noch ist nicht alles ausgestanden für Novo-Nordisk, doch die Ampeln stehen derzeit auf gelb. Das Unternehmen hat in einem schwierigen Umfeld ein gutes Händchen bewiesen. Dennoch, es können vom US-Markt immer noch stark negative Wettbewerbseffekte kommen. Insbesondere im Rahmen der geplanten und zum Teil bereits umgesetzten Maßnahmen der US-Administration ist nicht wirklich klar, wo die positiven und wo die negativen Faktoren für das Unternehmen liegen werden. Charttechnisch betrachtet sieht es allerdings vielversprechend aus. Einige der wichtigen Hürden konnten bereits überwunden werden, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.