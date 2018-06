Novo Nordisk: Was macht der Hoffnungsbringer Semaglutide?

Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) gilt seit vielen Jahrzehnten als führendes Unternehmen unter den Akteuren innerhalb des Diabetessegments. Das ist nicht zuletzt ein Grund, weshalb ich die Dänen nach wie vor für eine interessante, konservative, wenngleich auch langfristige Wette halte.

Viel von dem zukünftigen Potenzial hängt jedoch von der weiteren Innovationskraft ab, die von Novo Nordisk ausgeht. Ein wichtiges Stichwort hierbei: Semaglutide. Doch was gibt es eigentlich Neues an dieser Front zu berichten? Werfen wir mal einen Blick auf die aktuellen Meldungen.

Wichtiger Meilenstein mit kosmetischem Fehler

Die wichtigste Neuigkeit in diesem Kontext ist, dass Novo Nordisk mit der oralen Variante von Semaglutide einen wichtigen Meilenstein in einer Pioneer-2-Studie erreichen konnte. Im Vergleich zu Jardiance, einem Mittel des Konkurrenten Eli Lilly (WKN: 858560) konnten die Dänen so das Hauptziel der Überlegenheit des eigenen Mittels demonstrieren.

Einzig und allein einen kleineren Wermutstropfen gab es bei der Bekanntgabe ebenfalls zu vermelden. Letztlich konnte nämlich nicht das erwünschte Nebenziel der Gewichtsreduktion innerhalb dieser Studie nachgewiesen werden, was die Stimmung dieses Erfolgs ein kleinwenig trübte.

Augen auf das Wichtigste, Fokus auf den Metakontext

Nichtsdestotrotz sollte man angesichts dieses kleineren Rückschlags nicht in zu pessimistische Gedankengänge verfallen. Denn auch diese Studie unterstreicht erneut, dass Novo Nordisk nach wie vor als Innovationsführer angesehen werden kann und selbst die Konkurrenz, hier maßgeblich das Produkt von Eli Lilly, auszustechen vermag. Ein wichtiger, womöglich wegweisender Wink, den die Nichterfüllung eines Nebenziels nicht eintrüben sollte.

Letztlich ist aber auch dieser Meilenstein nur ein Etappenziel. Daher sollten alle Investoren mit Argusaugen beobachten, wie es bei diesem Hoffnungsbringer in Zukunft weitergeht.

