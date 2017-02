Novo Nordisk: Warum der Abverkauf weitergehen könnte!

Lieber Leser,

ich würde Ihnen gerne etwas anderes erzählen. Zum Beispiel, dass die Aktie von Novo Nordisk aus der markttechnischen Perspektive einen Boden ausbilden könnte, sofern das letzte relevante Tief bei 29,50 Euro je Aktie nicht angesteuert wird. Aber fundamental betrachtet brodelt es. Das hat der aktuelle Geschäftsbericht mehr als deutlich gemacht. Die Prognosen enttäuschen, denn der Umsatz könnte laut dem Management sogar im negativen Bereich ausfallen. Interessant dabei sind aber weniger die Zahlen an sich, sondern die Bestätigung dessen, dass auf dem Weltmarkt für Insulin weiterhin starke Veränderungen zu erwarten sind.

Konkurrenz und digitale Vermessung

Die Konkurrenz wächst und zwar nicht nur in Form billiger Insulin-Generika, sondern in Form von Forschung und Entwicklung. Hier werden derzeit sowohl neue Vermessungsgeräte als auch Apps entwickelt, aber auch nach neuartigen Möglichkeiten zur Verabreichung von Insulin geforscht. Eine Art Wettlauf ist entstanden, den Novo Nordisk nicht zwangsläufig verlieren muss. Allerdings wird die Unsicherheit wohl so lange auf dem Wert lasten, solange hier nicht bald etwas Neues präsentiert wird. Zumindest aber gute Zahlen sollten den Wert stabil halten. Das ist jedoch nicht der Fall sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, weshalb die Hoffnungen nach einer Bodenbildung aus meiner Sicht zum derzeitigen Zeitpunkt ziemlich gering erscheinen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse