Novo Nordisk: Der Turnaround ist noch lange nicht in trocknen Tüchern!

noch lässt die Bestätigung des Turnarounds in der Novo Nordisk Aktie auf sich warten. Die letzten Quartalszahlen deuteten bereits einiges Positives an, weshalb die Prognosen erstmals, nachdem sie im vergangenen Jahr einkassiert worden sind, angehoben wurden. Doch das ändert leider nichts an der Tatsache, dass der Markt für Insulin derzeit stark umkämpft ist und die Produkte von Novo Nordisk, zumindest derzeit noch, kaum mit den innovativen Entwicklungen der Konkurrenz mithalten können. Das dürfte die Erwartungen bei den Anlegern weiterhin eindämmen und möglicherweise wird die Aktie deshalb in naher Zukunft eher konsolidieren, als stark nach oben ausbrechen. Es sei denn, man überrascht auf der fundamentalen Seite deutlich.

Markttechnisch weiter konsolidierend?

Aus der rein markttechnischen Perspektive sind einige technische Widerstände zu erkennen. So sind die beiden langfristigen Wochendurchschnitte noch nicht überwunden worden. Dies wäre der Fall bei Kursen oberhalb von 43 Euro je Aktie. Danach käme die obere Korrekturtrendlinie als möglicher technischer Widerstand infrage, die in etwa nur 4 Euro höher verläuft. Erst ein Überschreiten dieser beiden Widerstände, könnte wieder auf einen Aufwärtstrend hindeuten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.