Novo Nordisk mit Top-News! Durchbruch bei der oralen Variante voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Die Papiere von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) waren am heutigen Donnerstag mal wieder in Feierlaune. Knapp fünf Prozent liegt die Aktie zum Zeitpunkt des Verfassens im Plus. Der Grund: Top-News rund um den Hoffnungsträger Semaglutide.

Werfen wir daher zunächst einen Foolishen Blick auf das unlängst Verkündete, bevor wir diese Meldung in einen größeren Kontext einordnen.

Novo Nordisk mit positiven Studienergebnissen – erneut!

Konkreter Anlass für die erneute Euphorie waren überzeugende Ergebnisse bei zwei Phase-3-Studien von Semaglutide. Innerhalb dieser konnte Novo Nordisk nicht nur die Überlegenheit gegenüber Victoza (ebenfalls ein Diabetespräparat aus dem Hause Novo Nordisk) demonstrieren, nein, es konnte auch das wesentliche Nebenziel der Gewichtsreduktion aufgezeigt werden.

Das ist übrigens schon die zweite positive Meldung bezogen auf Semaglutide innerhalb weniger Tage. Erst neulich konnte Novo Nordisk die Überlegenheit von Semaglutide in einer weiteren Studie aufzeigen, wobei hier das Nebenziel der Gewichtsreduktion zunächst nicht nachgewiesen werden konnte. Vergleichswert hierbei war Jardiance aus dem Hause Eli Lilly.

Der Foolishe Metakontext

Insgesamt können wir daher im Moment festhalten, dass Novo Nordisk mit Semaglutide auf einem guten Weg ist. Die bisherigen Studien überzeugten insgesamt. Das nährt natürlich Hoffnungen, dass Novo Nordisk mit der oralen Variante von Semaglutide eine neue Ära in der Diabetesversorgung einläuten könnte.

Nichtsdestoweniger sind das bislang lediglich Meilensteine, die genommen wurden, wenngleich sie auch sehr eindrucksvoll gewesen sind. Doch müssen auch die weiteren Phase-3-Studien ähnliche gute Ergebnisse vorweisen, damit Semaglutide die hohe Erwartungshaltung wird rechtfertigen können.

Für den Moment heißt es daher für alle Anleger, die Strahlkraft zu genießen, die von Novo Nordisk als möglicherweise weiterhin führendem Unternehmen in der Diabetes-Versorgung ausgeht. Für alles Weitere bietet es sich nach wie vor an, aufmerksam jegliche News rund um Semaglutide aufzusaugen.

Angst vor einem Bärenmarkt? Die Börse ist seit neun Jahren im Aufwind. Kommt nun endlich die Baisse? In unserem brandneuen Bericht erfährst du, wie du dich darauf vorbereiten kannst. Denn wenn du erfolgreicher investieren möchtest, musst du wissen, wie du auch Baissezeiten gut überstehst. Für ein kostenloses Exemplar dieses neuen Berichts klicke einfach hier.



Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool empfiehlt Novo Nordisk.