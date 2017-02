Novo Nordisk: Nur ein müdes Lächeln?

Lieber Leser,

ich kann immer nur wieder müde lächeln, wenn ich lese, wie sich Unternehmen darum bemühen, die Geschäftszahlen den eigenen Aktionären in einem besonders glänzenden Licht zu präsentieren. Da werden oftmals alle Register gezogen, um den miesen Daten auch nur irgendwie etwas Positives zu entziehen.

Tatsächlich waren die Geschäftszahlen von Novo Nordisk indes gar nicht mal so übel, wie man aufgrund der diversen Verlautbarungen in 2016 hätte vermuten können. Daher verwundert es ein wenig, dass das Unternehmen z.B. Umrechnungen in „lokalen Währungen“ präsentiert – wobei man geschickt offenlässt, was darunter genau zu verstehen ist. Letztlich ist ohnehin nur die Währung relevant, in der die Bilanz erstellt wird – und das sind nun einmal dänische Kronen und nicht „lokale Währungen“.

Oder die Presseabteilung des Diabetes-Spezialisten legt Berechnungen vor, durch die die Zahlen noch etwas besser aussehen, wenn man dies oder das heraus rechnen würde. Wie beispielsweise das teilweise Divestment von NNIT.

Doch warum fühlt sich Novo Nordisk dazu berufen, seine Zahlen auf diese Weise schön zu reden? Was am Ende des Tages übrig bleibt: Novo Nordisk hat den Nettogewinn um +9% gesteigert und damit eigentlich besser abgeschnitten, als man erwarten durfte. Punkt.

Vielleicht ist genau dieses „Rumgeeiere“ in der heutigen Pressemitteilung zu den Geschäftszahlen der Grund, warum die Aktie mehr als -6% verliert.

Und darüber kann ich ebenfalls nur müde lächeln.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse