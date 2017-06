Novo Nordisk: Massives Kaufsignal – Startet die Aktie jetzt durch?

Lieber Leser,

die im Vorjahr so leidgeprüften Aktionäre von Novo Nordisk erleben im laufenden Jahr eine deutlich bessere Performance der Aktie. Der Abwärtstrend konnte Ende November gestoppt werden, seither stehen Kursgewinne von fast 30 Prozent auf der Anzeigetafel. Anfang Mai konnte zudem die 200-Tage-Linie, der gleitende Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage, von unten nach oben durchbrochen werden. Der GD200 wird als wichtiger Indikator für die längerfristige Trendrichtung angesehen.

Nun ereignete sich ein weiteres charttechnisches Signal in Form eines goldenen Kreuzes. Von einem goldenen Kreuz spricht man, wenn der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage, der GD50, den GD200 von unten nach oben durchkreuzt. Damit einher geht üblicherweise ein kräftiges Kaufsignal.

Positiver Newsflow

Begleitet wurde der Kursanstieg von positiven Nachrichten des dänischen Pharmaunternehmens. In diesen Tagen erhielt Novo Nordisk die Zulassung der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA für ein neues Präparat zur Behandlung von Hämophilie B (Bluterkrankheit). Daneben entwickeln sich auch die Geschäfte im Segment Adipositas (Fettleibigkeit) sehr gut. Insbesondere in Lateinamerika erfreut sich das Medikament Saxenda einer großen Nachfrage, weshalb Novo Nordisk in dieser Region weiter expandieren möchte.

Gutes Quartalsergebnis

Im vergangenen Jahr waren es vor allem die Berichte über das schwierige Diabetes-Geschäft in Nordamerika, die die Aktie gen Süden schickten. Doch auch im Kerngeschäft mit dem Verkauf von Insulin-Produkten scheint sich die Lage etwas entspannt zu haben. Die Zahlen zum ersten Quartal wiesen einen Anstieg der Erlöse um 5 Prozent auf 28,5 Mrd. Dänische Kronen (umgerechnet 3,83 Mrd. Euro) aus. Der operative Gewinn kletterte um 10 Prozent auf 13,49 Mrd. DKK und das Konzernergebnis verbesserte sich um 7 Prozent auf 10,16 Mrd. DKK.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.