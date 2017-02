Novo-Nordisk – Kaufchance oder Reißleine ziehen?

Liebe Leser,

auf die Quartalszahlen und den Jahresbericht 2016 bei Novo-Nordisk haben viele Investoren mit Spannung gewartet. Schließlich hätte das Unternehmen beispielsweise nur verkünden müssen, dass der Gegenwind im wichtigen US-Geschäft nachlässt. Der Aktienkurs wäre sehr wahrscheinlich deutlich gestiegen. Doch es kam genau anders.

Die Umsatzprognose für 2017 lautet: minus ein bis plus vier Prozent. Diese Zahlen sind für den wachstumsverwöhnten Marktführer im Bereich Insulin schlicht und einfach zu wenig. Die Reaktion an der Börse erfolgte sofort. In der Spitze gab der Kurs mehr als zehn Prozent nach. Damit ist die zuletzt zaghafte Erholung nach dem über ein Jahr andauernden Kursverfall ausgelöscht. Fällt die Aktie jetzt noch weiter?

Die Entscheidung fällt in Kürze!

In wenigen Handelstagen sollten wir die Antwort auf dem Kurszettel haben. Denn durch den Kurssturz am Veröffentlichungstag ist die Aktie wieder den Tiefs aus dem November 2016 gefährlich nahe gekommen. Diese liegen bei rund 29,40 Euro. Fällt der Kurs unter diese Marke nachhaltig, dann werden wohl viele Marktteilnehmer erneut den Verkaufsknopf drücken. Sollte dem Kurs vom aktuellen Niveau dagegen erneut eine Erholung gelingen, dann wäre der Bereich zwischen 30 und 32 Euro eine lukrative Einstiegszone.

Doch für einen nachhaltigen Kursanstieg müssen Aktionäre von Novo-Nordisk wohl einen längeren Atem haben. Obwohl die Aktie mit der angekündigten Dividendenanhebung um 19 Prozent auf 7,60 DKK und dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 16 Milliarden dänische Kronen durchaus auch positive Signale sendet. Viel wichtiger wäre aber wieder Rückenwind vom wichtigen US-Geschäft.

