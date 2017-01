Novo Nordisk: Die Hoffnung liegt in der Ferne!

Liebe Leser,

im Dezember sind 3 neue Analysteneinschätzungen zu Novo Nordisk erschienen. Dabei erhält der dänische Pharmakonzern lediglich von der UBS Rückendeckung.

Pharmabranche im Konjunkturtal?

Jeffrey Holford von Jefferies schätzt die Chancen für die Pharmabranche im Jahr 2017 generell schlecht ein. Verschiedene Fundamentaldaten würden für eine Verschlechterung des Konjunkturumfelds sprechen. Dies überrascht mich insofern, als dass man sich speziell in den USA Erleichterungen für Pharmakonzerne seitens der neuen Regierung Donald Trump erwartet. Und die USA sind für Novo Nordisk der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt.

Stephen McGarry von HSBC erwartet sich hingegen Probleme bei den Hämophilie-Medikamenten, dem zweiten Standbein neben Insulin von Novo Nordisk. Der Blockbuster NovoSeven wird seiner Meinung nach deutlich weniger zum Umsatz beitragen als bisher angenommen.

Hoffnung für 2018

Michael Leuchten von UBS richtet seinen Blick bereits auf 2018. Dann werde ein verbesserter Produktmix bei Novo Nordisk die Verluste infolge des zunehmenden Preisdrucks ausgleichen können. Damit würden auch wieder die Prämien wachsen. Sobald sich dieser Prozess abzeichnet, werden auch die Anleger wieder verstärkt in die Aktie investieren.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

UBS: „Buy“ – 350 Kronen/47,05 Euro (+35 %)

HSBC: „Hold“ – 245 Kronen/32,96 Euro (-5 %)

Jefferies: „Hold“ – 240 Kronen/32,28 Euro (-7 %)

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse