Novo Nordisk: Hier ist die entscheidende Marke!

Novo Nordisk hatte im vergangenen Jahr zahlreiche Investoren geschockt. Die Aktie gab binnen eines Jahres bis zum aktuellen Niveau fast 40 % ab und zählte damit zu den großen Verlierern. Auch wenn es zur Zeit keine neuen Nachrichten gibt, konnte sich das dänische Unternehmen zumindest fangen und ging in einen deutlichen Seitwärtstrend über. Aus technischer Sicht befinden sich die Kurse dennoch im Abwärtstrend.

Massiver Trend

Die Trendbewegungen sind immer noch massiv. So notiert Novo Nordisk gewaltige 16 % unter dem eigenen 200-Tage-Durchschnittskurs. Dies ist zu viel, um an ein schnelles Comeback nach oben zu glauben. Vielmehr könnte Novo Nordisk nach dem jüngsten Übergang in kurz- und mittelfristige Abwärtstrend sogar schnell wieder deutlich fallen.

Technisch orientierte Analysten verweisen allerdings darauf, dass in diesen zeitlichen Dimensionen der Abstand auf einen erneuten Trendwechsel vergleichsweise gering ist. Deshalb kämpft Novo Nordisk noch mit der endgültigen Trendrichtung.

In Höhe von 34,00 Euro findet sich allerdings auch aus charttechnischer Sicht eine maßgebliche Hürde. Sollten die Kurse darüber klettern, dann könnte es zu einem raschen Comeback kommen. Bis zu Kursen von 42 Euro finden sich dann keine entscheidenden Hürden mehr.

Daher ist die Aktie im neutralen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

