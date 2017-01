Novo Nordisk: HEFTIGE Anschuldigungen aus den USA!

Liebe Leser,

im ohnehin schwierigen Markt der USA muss sich Novo Nordisk aktuell warm anziehen. Gestern hagelte es Kritik vom designierten Präsidenten Donald Trump, der am 20. Januar offiziell sein neues Amt übernehmen wird. Er äußerte sehr deutlich seinen Unmut über seiner Ansicht nach astronomische Preise für Medikamente und kündigte an, dass sich dies in Zukunft ändern würde. Zwar wurde Novo Nordisk in diesem Zusammenhang nicht explizit erwähnt, gehört aber mit zu den Werten, die nach Trumps Rede an der Börse spürbar in die Tiefe stürzten.

Neue Klage auf dem Weg!

Am späteren Abend folgte auf die Ausführungen des künftigen US-Präsidenten noch eine handfeste Klage. Novo Nordisk wird vorgeworfen, bei den eigenen Prognosen stets missverständliche Angaben zu machen. Viel mehr Details über die Anschuldigungen ist noch nicht bekannt. Novo Nordisk selbst meldete sich nur knapp zu den Vorgängen. Man sei über die Vorwürfe informiert worden, wolle aber noch keinen Kommentar dazu abgeben, da die Beschweren erst noch geprüft werden müssen. Novo Nordisk erwirtschaftet rund die Hälfte seines Umsatzes in den USA und hat daher ein großes Interesse daran, die Geschäfte jenseits des Atlantiks am Laufen zu halten.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse