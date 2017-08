Novo Nordisk: Frisches Allzeithoch nur eine Frage der Zeit?

Lieber Leser,

mit positiven News wartete kürzlich Novo Nordisk auf. Etwas verwunderlich war die in diesem Zusammenhang doch sehr verhaltene Reaktion des Markts. Denn immerhin belegt die Mitteilung, dass sich der dänische Pharmakonzern auf einem guten Weg befindet, die Behandlung von Diabetes Typ 2 zu revolutionieren.

Schnellere Zulassung eines echten Blockbuster-Kandidaten vorstellbar

Die diesbezüglichen Hoffnungen beruhen auf dem neuen Arzneimittel mit Namen Semaglutide, für das in den USA und Europa sowie fünf weiteren Weltregionen bereits die Zulassung beantragt wurde. In Anbetracht der überaus erfreulichen Ergebnisse einer Sustain-7-Studie ist es denkbar, dass das neue Medikament den Segen der Gesundheitsbehörden schneller erhält als bislang erwartet. Schließlich genügt bei der Behandlung mit Semaglutide eine Injektion pro Woche. Bedenkt man, dass herkömmliche Diabetesmittel teilweise mehrmals täglich gespritzt werden müssen, wird klar, wie stark sich die Lebensqualität der Patienten durch das Medikament verbessern würde. Insofern ist es beileibe keine Übertreibung, Semaglutide echtes Blockbuster-Potenzial zu attestieren, erst recht wenn es den Dänen gelingen sollte, eine Variante zu entwickeln, die oral eingenommen werden kann.

Notierungen noch mit Luft nach oben

Zugegeben: In trockenen Tüchern ist die Angelegenheit noch längst nicht. Zudem wird es selbst im günstigsten Fall noch etliche Monate dauern, bis das Arzneimittel den Umsatz von Novo Nordisk ankurbelt. Dessen ungeachtet deutet gegenwärtig viel darauf hin, dass die Dividendenpapiere ihr Hoch noch nicht gesehen haben. Die beiden intakten Aufwärtstrends sollten die hierzulande problemlos handelbaren ADRs trotz des ebenfalls noch ungebrochenen Abwärtstrends seit Sommer 2015 in absehbarer Zeit über den Widerstand bei knapp 40 Euro hieven, sofern nicht die Bären an den Aktienmärkten das Ruder übernehmen. Bewahrheitet sich diese Einschätzung, dürften die mit einem 2017er-KGV von 18,7 für einen Pharmatitel recht günstig bewerteten ADRs des dänischen Vorzeigeunternehmens früher oder später auch die Marke von 50 Euro knacken, um im Anschluss ein frisches Allzeithoch auszubilden.

Ein Gastbeitrag von Marc Nitzsche

