Novo Nordisk: Darauf hat man lange gewartet!

deutliche Kursgewinne konnte in den vergangenen Tagen die Aktie des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk verzeichnen. Grund dafür waren die guten Zahlen zum zweiten Quartal und vor allem die nach oben korrigierte Jahresprognose.

Die Zahlen zum zweiten Quartal

Wie der Weltmarktführer im Bereich Diabetes mitteilte, wurde im zurückliegenden zweiten Quartal ein Umsatz in Höhe von 28,6 Mrd. Dänische Kronen (umgerechnet gut 3,84 Mrd. Euro) erzielt. Damit lag das Unternehmen leicht über dem Vorjahreswert, als 27,5 Mrd. Kronen umgesetzt wurden. Das Konzernergebnis entwickelte sich mit 9,95 Mrd. Kronen zwar leicht rückläufig (Vorjahr: 9,97 Mrd. Kronen), lag aber dennoch deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 9,65 Mrd. Kronen gerechnet hatten.

Das wichtige US-Geschäft leidet wegen der Rabattvereinbarungen weiterhin unter einem starken Preisdruck, was sich nach Unternehmensangaben auch 2018 fortsetzen dürfte. Erschwerend hinzu kommt die momentane Dollar-Schwäche. Andererseits konnte Novo Nordisk zuletzt Erfolge bei der Zulassung von neuen Medikamenten feiern, auch außerhalb des Kernbereichs Diabetes. Daneben erfreut sich das Adipositas-Mittel Saxenda einer großen Beliebtheit, sodass in Lateinamerika über eine Marktausweitung nachgedacht wird.

Prognose angehoben

Für das Gesamtjahr rechnet Novo Nordisk mit robusten Einnahmen bei den Insulin-Produkten Tresiba und Victoza und kalkuliert nun mit einem Umsatzwachstum in lokaler Währung von 1 bis 3 Prozent, nachdem die Zielspanne zuvor bei 0 bis 3 Prozent lag. Daneben gibt sich das Unternehmen auch in Sachen Profitabilität zuversichtlicher: Der operative Gewinn soll nun auf Jahressicht um 1 bis 5 Prozent zulegen. Zuvor hatte man auch einen möglichen Rückgang einkalkuliert, die Ziel-Range lag bei minus 1 bis plus 3 Prozent.

Ein Beitrag von Alex Hirschler.