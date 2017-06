Novo Nordisk: Da steckt großes Potenzial drin!

Lieber Leser,

Novo Nordisk hat in der abgelaufenen Woche einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. Gleichwohl hat der Wert in den zurückliegenden Monaten ein Plus erwirtschaften können. Vor gut einem Monat hatte das Unternehmen seine Jahresziele nach oben geschoben. Charttechnische und technische Analysten halten nun einen Kursgewinn auf bis zu 50 Euro für möglich. Dies entspricht einem Potenzial von mehr als 20 % auf Basis der aktuellen Werte. Bankanalysten sind etwas vorsichtiger. Lediglich 50 % wollen „kaufen“, immerhin 20 % können sich noch vorstellen, die Aktie zu „halten“. 30 % aber „verkaufen“ aktuell.

Novo Nordisk: Aufwärtstrend technisch intakt

Allerdings verweisen die technischen Analysten auf den Umstand, dass der Wert in den bedeutenden zeitlichen Analysephasen im Aufwärtstrend ist. Damit sei der Hausse-Modus auf breiten Schultern gelagert. Zudem ist die Stärke des Trends aus der Perspektive der technischen Analyse beeindruckend. Der GD200 konnte um gut 10,5 % distanziert werden. Der Abstand zum GD100 beträgt satte 13 %.

Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass das aktuelle 6-Monats-Hoch 39,12 Euro vom 2. Juni nur eine Zwischenstation sei. Das nächste Top des vergangenen Jahres liegt bei 51,70 Euro und wurde am 1. August 2016 erreicht. 50 Euro als Hürde seien hier maßgeblich.

Die Aktie ist im grünen Bereich und verfügt über enormes Potenzial.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.