Novo Nordisk: Bittere Aussichten! Warum?

Der dänische Weltmarktführer im Sektor der Diabetespharmazie steckt seit über einem Jahr in einem großen Abwärtstrend. Seit Beginn des Abwärtstrends hat die Aktie 34,59 % des Kurswertes verloren. Obwohl die Geschäfte gut laufen und die Zahl der Diabeteskranken Jahr für Jahr zunimmt, ist der Trend weiterhin im roten Bereich. Deswegen kaufte das Unternehmen Aktien im Wert von über 600 Millionen Euro zurück.

Kommt jetzt die erhoffte Besserung?

Am Mittwoch lag der Aktienkurs fast unverändert bei 33,28 EUR, nach einer winzigen positiven Änderung von +0,3 %.

Sollen die Dänen den kurzfristigen Durchschnitt der letzten 20 Tage durchbrechen, fehlen lediglich 1,36%. Insgesamt zeigen alle Trendlinien derzeit nach unten. Die langfristige Umkehr wird sehr schwierig. Für einen langfristigen Trendwechsel fehlen im Moment -18,53%. Eine zu große Mammutaufgabe? Das 52-Wochen-Hoch liegt in großer Ferne, bei derzeit 51,72 EUR. Hilft dabei vielleicht das gerade in Europa neu zugelassene Insulinpräparat Fiasp? Das, gepaart mit dem Rückkaufprogramm, könnte vielleicht in der nächsten Zeit eine Trendumkehr einleiten.

