Novo Nordisk: Alle Trümpfe in der Hand?

Lieber Leser,

die Novo Nordisk-Aktie spaltet derzeit die Gemüter. Auf der einen Seite hat das Unternehmen im Zuge des krassen Preiskampfes auf dem Diabetes-Markt die Prognosen deutlich nach unten angepasst und Anleger damit vor den Kopf gestoßen. Die Aktie verlor dementsprechend deutlich an Wert.

Auf der anderen Seite dürfte die harte Vorgehensweise des Managements begründet sein. Denn man geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich nicht um einen langfristigen Preiskampf handeln wird, sondern nur um eine künstlich herbeigeführte Preisanpassung. In diesem Fall ist eine schnelle und rigorose Handelsweise zu begrüßen.

Gut aufgestellt

Das Unternehmen bleibt derweil weiterhin finanziell gut aufgestellt und kann unter den Peers den größten Netto-Cash-Bestand vorweisen. Auch die Eigenkapitalquote mit fast 50 % ist sehr hoch. Um den Preiskampf zu überleben, stehen dem Unternehmen daher einige Möglichkeiten zur Verfügung.

Es kann entweder Akquisitionen in bereits etablierte Unternehmen tätigen und sich so einen größeren Marktanteil sichern. Oder aber es versucht, durch das Gewähren von Rabatten die Konkurrenz in die Schranke zu verweisen. Oder eben beides. Wenn ein Unternehmen aus der Branche dazu die Möglichkeit hat, ohne gleich finanziell vor dem Ruin zu stehen, dann ist es wohl Novo Nordisk.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Beitrag von Rami Jagerali.