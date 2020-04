Novo-Nordisk-Aktie trotzt Corona-Crash: Trotzdem jetzt kein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) trotzt derzeit dem Coronavirus. Das defensive, unzyklische Geschäftsmodell im Pharmabereich und die starke Dividende schützen womöglich vor dem operativen Einbruch. Sowie die generellen Wachstumstendenzen im Diabetesmarkt.

Dennoch gibt es mindestens einen Aspekt, der Investoren Sorgen bereiten sollte: die relativ ambitionierte Bewertung des dänischen Unternehmens. Ist die Aktie daher heute auf dem Kurs- und Bewertungsniveau kein Kauf mehr? Lass uns das heute mal ein kleines bisschen näher inspizieren.

Die Bewertung im Blick

Um das beurteilen zu können, müssen wir an dieser Stelle zunächst natürlich einen Blick auf die Bewertung riskieren. Derzeit notieren die Anteilsscheine jedenfalls auf einem Kursniveau von 57,93 Euro (17.04.2020, maßgeblich für alle Kurse), womit die Aktie den Corona-Crash eigentlich komplett hinter sich gelassen hat. Relevanter für unseren Fundamentalvergleich dürfte jedoch das Kursniveau in Dänischen Kronen sein, das sich umgerechnet auf 431,05 beläuft.

Diesem Aktienkurs steht für das Geschäftsjahr 2019 ein Gewinn je Aktie in Höhe von 16,41 Dänische Kronen gegenüber, wodurch sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ca. 26,2 beläuft. Fundamental preiswert auf den ersten Blick sieht jedenfalls anders aus. Bei einem Jahresumsatz von 51,30 Dänische Kronen beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf über 8. Wobei man hier nicht die hohe Profitabilität des Unternehmens außer Acht lassen sollte. Ein gewisses Premium bei dieser Kennzahl scheint daher angebracht.

Jedenfalls ist es auch die Dividende, die derzeit eher für eine hohe Bewertung sprechen könnte. Novo Nordisk zahlt derzeit 8,35 Dänische Kronen an die Investoren aus, die einer Dividendenrendite von 1,93 % entspricht. Ein vergleichsweise geringer Wert, zumal ca. 50 % des Gewinns für die Dividende verwendet werden. Da hilft es auch relativ wenig, dass über zwei Jahrzehnten solide Ausschüttungen auf die Investoren warten. Selbst ein moderates Ausschüttungswachstum wird hier nicht zu signifikant höheren Renditen führen. Zumindest nicht schnell.

Eine Frage der Wachstumsperspektive?

Die spannende Frage könnte nun allerdings sein, ob die Aktie in Anbetracht der Wachstumsperspektive preiswert ist. Trotz hoher Bewertung rechnet Novo Nordisk jedenfalls mit einem starken Umsatzwachstum von 10 % pro Jahr. Sofern wir davon ausgehen, dass ein solcher Wert auch beim Gewinnwachstum erzielt werden kann, könnte das die Bewertung doch vergleichsweise preiswert werden lassen.

Selbst in den kommenden fünf Jahren würde das Kurs-Gewinn-Verhältnis beispielsweise auf ca. 16,3 sinken, die Dividendenrendite könnte wiederum auf ca. 3 % steigen, sofern Novo Nordisk bei seinem Ausschüttungsverhältnis von 50 % bliebe. Das sieht zumindest etwas moderater aus.

Eine solche Prognose muss Novo Nordisk über einen solchen Zeitraum erst einmal liefern können und selbst dann bleibt fraglich, ob ein moderates Wachstum weiterhin aufrechterhalten werden kann. Zumindest besitzt der Diabetesspezialist einen klaren Wachstumsmarkt und mit Rybelsus beziehungsweise den Semaglutiden ein starkes Produkt. Wobei auch abzuwarten ist, wie sich die Konkurrenzsituation entwickelt.

Klar ausgedrückt: Es wird viel Wachstum erwartet!

Um es daher ganz klar zu formulieren: Die Aktie von Novo Nordisk ist alles andere als günstig und es wird erwartet, dass hier in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum eintritt. Die derzeitigen Prognosen lassen dies zumindest für die nächsten Jahre wahrscheinlich werden. Der Markt könnte das generell hergeben.

Konkurrenz ist und bleibt jedoch ein Thema und Novo Nordisk sollte selbst auch nach einem Fünfjahreszeitraum zumindest moderat weiterwachsen, um ausgehend vom heutigen Aktienkursniveau wirklich preiswert zu sein. Das sollte man als potenzieller Investor jetzt wissen.

