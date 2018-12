Novo Nordisk Aktie: Das sieht gut aus!

Schon seit Oktober befindet sich die Aktie von Novo Nordisk in einem klaren Aufwärtstrend. In den letzten zwei Monaten konnte sich das Papier um rund 14 Prozent verbessern und den Kurs damit bis auf 41,18 Euro steigern. Damit hat Novo Nordisk gute Chancen, in absehbarer Zeit wieder auf das 6-Monats-Hoch bei 44,08 Euro aufzuschließen. Sollten die Käufer diese Marke überwinden können, wäre auch ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.