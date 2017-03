Novo Nordisk: Die Aktie muss sich jetzt bald entscheiden! Trading-Chance!

Charttechnisch hat die Aktie im Moment fast keinen Spielraum mehr. Kurz oberhalb der Unterstützung, die bei 31,11 Euro liegt, hat sich eine Linie für Gegenreaktionen gebildet, die mit einem Tief bei 31,20 Euro im Februar und zwei Punkten in einer ähnlichen Höhe im März bisher gehalten haben. Zuletzt konnte man das am 27. März sehen, als die Aktie im Tagesverlauf bis auf 31,01 Euro nach unten gegangen war. Die Gegenwehr hat bisher funktioniert und jetzt kommt es darauf an, ob diese Linie auch den nächsten Druck noch aushält. Die Chartindikatoren weisen nach oben, was ein gutes Zeichen ist, und die Umsätze haben sich leicht verbessert. Wer jetzt gut aufpasst, kann in beide Richtungen mit einem Trade erfolgreich sein. Es wäre mal an der Zeit, dass die Dänen die Börsianer mit einer optimistischen Meldung konfrontieren. Charttechnisch gibt es eine Chance, die sich durch einen Ausbruch aus einer Dreiecksformation demnächst ergeben könnte. Die Chartindikatoren sind in den positiven Bereich gekommen und auch die Umsätze sind wieder etwas gestiegen.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.