Novo Nordisk Aktie: Die langfristigen Aussichten sind unverändert gut!

Novo Nordisk ist in den ersten 9 Monaten aufgrund geringerer operativer Kosten profitabel gewachsen. Die Diabetes-Sparte wuchs um 7% auf 69,7 Mrd dkr. Die drei Insulin-Produkte der neuen Generation mit dem Kassenschlager Tresiba haben ihren Umsatz sogar auf 6,28 Mrd dkr mehr als verdoppelt. Das Geschäft mit Biopharmazeutika ging dagegen um 18% auf 14 Mrd dkr zurück. Regional blieben die Umsätze in Nordamerika mit 43,6 Mrd dkr stabil. In den anderen Regionen ist der Umsatz um 3% auf 40,1 Mrd dkr gewachsen. Die Jahresprognose wurde etwas optimistischer formuliert als im August.

Der Konzern hat bereits in diesem Jahr bewiesen, dass er die Probleme im Griff hat

Der Umsatz soll um 0,5% und das operative Ergebnis um 1,5% steigen. Unter Berücksichtigung eines negativen Finanzergebnisses von 0,3 Mrd dkr und einer Steuerquote von 21,5% errechnet sich ein Nettogewinn von gut 38,3 Mrd dkr. Im kommenden Jahr rechnet das Management mit stärkerem Gegenwind. Die zunehmende Konkurrenz durch Generika in den USA sowie Rabattschlachten dürften auf die Preise und damit auf die Ergebnisentwicklung drücken. Hinzukommen könnten negative Wechselkurseffekte.

Novo Nordisk erwartet zwar ein Umsatzwachstum von 1,5%, der Anstieg des operativen Ergebnisses könnte aber etwas geringer ausfallen. Wir halten die Prognose für zu konservativ. Denn der Konzern hat bereits in diesem Jahr bewiesen, dass er die Probleme im Griff hat. Die langfristigen Aussichten sind auf jeden Fall unverändert gut. Expertenschätzungen zufolge wird die Zahl der Diabetiker bis 2040 um mehr als 50% auf 640 Mio steigen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.