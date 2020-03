Novo Nordisk-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Nachdem in der vergangenen Woche bereits die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hat, folgten in dieser Woche die Bank of England und die Notenbank in Island. Nun steigt der Druck auf die EZB, die am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten und regulär über die Zinsen entscheiden wird. Zuvor hatte die Europäische Union der Wirtschaft bereits ein Hilfspaket über 25 Mrd. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



