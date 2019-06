Novo Nordisk Aktie: Markterwartungen übertroffen

Novo Nordisk hat mit seinen Zahlen zum 1. Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg um 8,8%, und die operative Marge verbesserte sich von 46,2 auf 48,6%. Der Gewinn ging dagegen wegen eines negativen Zinsergebnisses um 2,8% zurück. In allen Regionen hat der Konzern besser abgeschnitten, obwohl die Umsatzentwicklung in den USA durch Lagerabbau beeinträchtigt wurde. Auch in beiden Sparten sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



