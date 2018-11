Novo Nordisk-Aktie: Charttechnische Analyse auf Basis des Ichimoku!

Der Kurs geriet vor kurzem in die Wolke des Ichimoku-Indikators, nachdem er sich für kurze Zeit unter ihr befand. Die Zukunftswolke wird sich in den nächsten Wochen auf einem ähnlich hohen Niveau befinden und sie zeigt sich weiterhin bärisch. Jedoch haben sich die beiden Linien der Wolke nun angenähert und ein Wechsel in der Zukunftswolke ist denkbar. Vor knapp zwei Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.