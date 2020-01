Novo Nordisk Aktie: Blick auf den neuen Finanzkalender!

Das dänische Unternehmen Novo Nordisk hat den Finanzkalender für das Jahr 2020 veröffentlicht. Das ist natürlich für Aktionäre des Unternehmens interessant. Dem neuen Finanzkalender zufolge sollen bereits am 5. Februar die Zahlen für 2019/Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht werden. Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung soll am 26. März stattfinden. Am 6. Mai 2020 sollen dann die Zahlen für das 1. Quartal 2020 veröffentlicht werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



