Novo-Nordisk-Aktie: 26 % Abwärtspotenzial?

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) kann im Moment eine ganze Menge sein. Fest steht jedenfalls: Das Geschäft ist mit Blick auf die ersten neun Monate defensiv und sogar moderat wachstumsstark. Die Aktie zahlt eine starke Dividende an die Investoren aus. Mit Rybelsus könnte außerdem ein kommender Blockbuster im letzten Jahr gestartet sein. Möglicherweise gibt es sogar Hoffnung im Alzheimer-Markt.

Die Aktie von Novo Nordisk könnte jedoch auch etwas anderes sein: womöglich eine Value- oder Dividendenfalle? Ein Analyst sieht jetzt jedenfalls ein signifikantes Abwärtspotenzial. Schauen wir im Folgenden daher einmal, wie Foolishe Investoren zu dieser Einschätzung stehen sollten.

Novo Nordisk: Mehr als ein Viertel Abwärtspotenzial?

Wie gesagt: Die Aktie von Novo Nordisk kann durchaus eine ganze Menge an Attraktivitätskriterien beinhalten. Einen Analysten scheint das jetzt jedoch nicht zu überzeugen. Sein Fazit lautet: Verkaufen. Das Kursziel wird auf lediglich 330 Dänische Kronen beziffert.

Dänische Kronen … das ist nicht unser Metier, hm? Halb so wild: Was du mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs eigentlich bloß wissen musst, ist, dass die Aktie von Novo Nordisk derzeit zu ca. 444 Dänischen Kronen (21.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) bewertet wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, der Analyst hält die Aktie derzeit für zu teuer. Das Abwärtspotenzial könnte bei 26 % liegen.

Die Gründe für dieses Rating dürften Foolishe Investoren natürlich ebenfalls interessieren. Der Analyst rechnet mit einem schwächeren Wachstum im vierten Quartal. Zudem seien seiner Ansicht nach die Erwartungen an die Umsatzentwicklung anzupassen. Optimismus klingt anders. Aber Moment mal … ist das gerechtfertigt?

Ich glaube, da ist mehr drin!

Um dieses Kursziel möglicherweise noch etwas näher zu kontextualisieren: Auf Basis eines 2019er-Ergebnisses von ca. 16,41 Dänischen Kronen traut der Analyst der Novo-Nordisk-Aktie lediglich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,1 zu. Das ist zwar weiterhin alles andere als preiswert. Jedoch ist der Analyst möglicherweise etwas zu pessimistisch.

Im Gegenzug zu dieser Meinung können wir zwei Dinge anführen: Das Gewinnwachstum je Aktie lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 bereits bei 10 % im Jahresvergleich. Trotz eines langsameren Wachstums im vierten Quartal bleibt die Wachstumsgeschichte damit intakt. Das Management hat außerdem gemäß der mittelfristigen Prognose prophezeiht, dass man weiterhin von einem Wachstum von 10 % pro Jahr ausgeht. Verlangsamung? Fehlanzeige. Weder was das COVID-19-Jahr 2020 angeht, noch was die Prognose angeht.

Ich bin daher eigentlich optimistisch, was die Aussichten ausgeht. Kleinere Knicke in der Wachstumsgeschichte können möglich sein. Mit der Reihe der Semaglutide, Rybelsus und selbst Ozempic als Kassenschlager ist die Produktpipeline jedoch gerade jetzt dabei, zu erstarken. Das könnte eher Potenzial beinhalten. Trotz eines derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 17 auf Basis der 2019er-Zahlen.

Novo Nordisk: Wachstum oder Value?

Ich glaube daher, dass der Analyst möglicherweise der Aktie von Novo Nordisk einen Value-Stempel aufdrücken möchte. Wer den dänischen Pharma- und Diabetes-Spezialisten so sehen möchte, der kann durchaus zu einer ähnlichen Einschätzung kommen.

Wer jedoch glaubt, dass die Aktie von Novo Nordisk eher den Charme einer moderaten bis rasanteren Wachstumsgeschichte besitzt, der könnte weiteres Potenzial sehen. Die endgültige Entscheidung diesbezüglich liegt natürlich bei dir.

