Novo Nordisk A-: Wie ist das denn jetzt passiert?

Novo Nordisk A-, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 334 DKK nahezu unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Copenhagen.

Unser Analystenteam hat Novo Nordisk A- auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Novo Nordisk A- führt bei einem Niveau von 33,02 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 52,96 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Novo Nordisk A- erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,96 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -1,51 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +4,48 Prozent im Branchenvergleich für Novo Nordisk A- bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,88 Prozent im letzten Jahr. Novo Nordisk A- lag 12,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,53 % ist Novo Nordisk A- im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,51 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,02 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.