Novo Nordisk A/: Aktienanalyse vom 10.07.2018

An der Heimatbörse Copenhagen notiert Novo Nordisk A/ per 10.07.2018, 02:00 Uhr bei 308,6 DKK. Novo Nordisk A/ zählt zum Segment "Arzneimittel".

Wie Novo Nordisk A/ derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Novo Nordisk A/ erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotech & Pharma"-Branche sind im Durchschnitt um 23,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,46 Prozent im Branchenvergleich für Novo Nordisk A/ bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,51 Prozent im letzten Jahr. Novo Nordisk A/ lag 10,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,78 ist die Aktie von Novo Nordisk A/ auf Basis der heutigen Notierungen 46 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma" (34,8) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an 13 Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an einem Tag eine negative Diskussion überwog. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Novo Nordisk A/ dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.