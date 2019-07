Novian Health erhält CE-Zeichen für Novilase Breast Therapy

Bahnbrechende Lasertherapie bei Brustkrebs als weniger invasiveAlternative zur ChirurgieChicago (ots/PRNewswire) - Novian Health Inc. gab bekannt, dass esdie CE-Kennzeichnung für seine Novilase® Breast Therapy erhalten hat,ein minimal-invasives Verfahren, das laserinduzierte Wärme zurfokalen Zerstörung von bis zu 2 Zentimeter (cm) großen Tumoren in derBrust nutzt. Die CE-Kennzeichnung ermöglicht Novian Health dieKommerzialisierung seiner Technologie in der Europäischen Union (EU)und der Schweiz und bietet Frauen eine Alternative zur Operation beiBrustkrebs im Frühstadium und gutartigen Brusttumoren (Fibroadenome)."Das CE-Zeichen ist ein wichtiger Meilenstein für Novian Health,da Novilase das erste thermische Ablationsgerät ist, das für dieBehandlung bösartiger Brusttumore zugelassen ist", sagte HenryAppelbaum, Präsident und CEO von Novian Health. "Mit einerLasertherapie können Frauen das Trauma und die Risiken einerOperation umgehen. Wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeithaben, nun auch Frauen in der EU diese Option zu bieten."Als minimal-invasives Verfahren erfordert die Novilase BreastTherapy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522922-1&h=475704195&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522922-1%26h%3D1905923650%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnovianhealth.com%252Fresearch-products%26a%3DNovilase%2BBreast%2BTherapy&a=Novilase+Breast+Therapy) lediglich eine Lokalanästhesie. Zwei kleine Sonden werden indie Brust eingeführt und mittels Ultraschall zum Tumor geleitet. Eineder Sonden dient dazu, mit Wärme den Tumor zu zerstören, während dieandere die Temperaturüberwachung übernimmt. Die Behandlung dauertweniger als 30 Minuten und das Ergebnis kann mittels nachträglicherBildgebung überprüft bzw. bestätigt werden.Eine vor kurzem in den Vereinigten Staaten und im VereinigtenKönigreich durchgeführte Studie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522922-1&h=1147619515&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522922-1%26h%3D1717131916%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flink.springer.com%252Farticle%252F10.1245%25252Fs10434-018-6623-2%26a%3Drecent%2Bstudy%2Bconducted%2Bin%2Bthe%2BU.S.%2Band%2BU.K&a=vor+kurzem+in+den+Vereinigten+Staaten+und+im+Vereinigten+K%C3%B6nigreich+durchgef%C3%BChrte+Studie) zeigte, dass mehr als 90 Prozent deruntersuchten bösartigen Brusttumore mittels Novilase-Verfahrenvollständig zerstört werden konnten. Darüber hinaus berichteten diePatientinnen in der Studie über eine bessere gesundheitlicheLebensqualität im Vergleich zu einer Lumpektomie-Operation. Es wurdenkeine ernsthaften unerwünschten Ereignisse berichtet."Novilase ist eine wichtige neue Behandlungsoption für Frauen mitbösartigen und gutartigen Brusttumoren, die eine weniger invasiveBehandlung, eine schnellere Genesung und bessere kosmetischeErgebnisse wünschen", sagte Brustchirurg Michael Shere, M.D.,Hauptprüfarzt in der Novilase-Studie im Vereinigten Königreich. "Biszu 25 Prozent der Frauen, die eine Lumpektomie haben, müssen sicheiner zusätzlichen Operation unterziehen, da oft nicht der gesamteTumor entfernt werden kann. Basierend auf unseren klinischenStudiendaten könnte Novilase diese Nachbehandlungsrate für Patientensenken, sodass sie sich früher auf ihre Genesung konzentrieren oderrascher mit der nächsten Behandlungsstufe - wie etwa Bestrahlung oderChemotherapie - beginnen können."In den Vereinigten Staaten wurde Novilase als Alternative zurOperation bei Fibroadenomen zugelassen. Die FDA genehmigte eineForschungsausnahmegenehmigung (investigational device exemption;IDE), sodass eine Bestätigungsstudie (BR-003) durchgeführt werdenkonnte, im Rahmen welcher Daten gesammelt wurden, die denZulassungsantrag zur Vermarktung der Anwendung für die fokaleZerstörung bösartiger Brusttumore unterstützten. Prüfärzte anUS-amerikanischen und europäischen Standorten werden an derBR-003-Studie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522922-1&h=3701640114&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522922-1%26h%3D1751275188%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclinicaltrials.gov%252Fct2%252Fshow%252FNCT03463954%26a%3DBR-003%2Bstudy&a=BR-003-Studie) teilnehmen.Neben dem CE-Zeichen erhielt Novian Health auch dieISO:13485:2016-Zertifizierung für sein Qualitätsmanagementsystem. Umdiese Zertifizierung zu erhalten, musste nachgewiesen werden, dassNovian-Produkte und die damit verbundenen Dienstleistungen soangeboten werden, dass alle geltenden regulatorischen Anforderungenerfüllt werden.Brusttumore, sowohl kanzeröse als auch nicht kanzeröse, gehören zuden schwerwiegendsten Gesundheitsproblemen, mit denen Frauen heutekonfrontiert sind. Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauenweltweit, mit einer jährlichen Inzidenz von 404.920 allein in der EU(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522922-1&h=138372894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522922-1%26h%3D3118468437%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.europadonna.org%252Fbreast-cancer-facs%252F%26a%3D404%252C920%2Bin%2Bthe%2BEU&a=404.920+allein+in+der+EU). Mehr als zwei Drittel der neu diagnostiziertenBrustkrebserkrankungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522922-1&h=4164200834&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522922-1%26h%3D303868402%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nejm.org%252Fdoi%252Ffull%252F10.1056%252FNEJMoa1600249%26a%3Dtwo-thirds%2Bof%2Bnewly%2Bdiagnosed%2Bbreast%2Bcancers&a=zwei+Drittel+der+neu+diagnostizierten+Brustkrebserkrankungen) werden gefunden, wenn die Tumorenoch kleiner als 2 cm sind.Fibroadenome sind die häufigste Art von soliden Brusttumoren(typischerweise gutartig) und betreffen schätzungsweise 10 Prozentaller Frauen.Informationen zu Novian Health Inc.Mit Sitz in Chicago und einer Tochtergesellschaft in Evry,Frankreich, ist Novian Health Inc. ein privat geführtesMedizintechnikunternehmen mit proprietärer Technologie zur Behandlungvon Tumoren mit interstitieller Lasertherapie. Weitere Informationenerhalten Sie unter der Rufnummer (312) 266-7200 oder aufwww.novianhealth.com.Pressekontakt:Liz Dowling, Telefon (415) 388-2794Dowling & Dennis Public RelationsEmail: liz@dowlingdennis.netFoto - https://mma.prnewswire.com/media/946125/Novian_Health_Breast_Therapy.jpgOriginal-Content von: Novian Health Inc., übermittelt durch news aktuell