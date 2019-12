November2019: ProSiebenSat.1 wächst digital

Unterföhring (ots) - Die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland schließen denNovember 2019 mit 28,0 Prozent ab. Besonders stark performen die Sender imNovember auf den digitalen Plattformen: Mit über 255 Millionen Video Viewserzielen sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 37 Prozent. GrößteTreiber sind dabei u.a. Joko & Klaas (+162 %) und das "SAT.1Frühstücksfernsehen" (+28 %).Die Senderergebnisse im November 2019 im Einzelnen:SAT.1 mit schönen Erfolgen und mehr Video Views SAT.1 kann sich im November überQuoten-Highlights zu jeder Tageszeit freuen: morgens mit dem "SAT.1Frühstücksfernsehen" (bis zu 18,3 % MA), sonntagsnachmittags mit "Hochzeit aufden ersten Blick" (bis zu 15,0 % MA), abends mit den "SAT.1 Nachrichten" (bis zu11,0 % MA am Sonntag) und mit Shows in der Prime Time: "The Voice of Germany"überzeugt mit einem starken Finale (13,7 % MA) und Digital-Rekorden. SAT.1schließt den November 2019 mit im Schnitt 7,6 Prozent Marktanteil(Relevanz-Zielgruppe Z. 14-59 J.: 7,5 % MA) ab. Digital erzielt SAT.1 imNovember ein schönes Plus von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. ZumJahresende warten im Dezember in SAT.1 drei spannende Finalshows auf dieZuschauer: das Live-Finale von "The Voice Senior" und das Finale von "Hochzeitauf den ersten Blick" (beide 15.12.) sowie das Live-Finale von "Dancing on Ice"(20.12.).Wachstum. ProSieben überzeugt mit dem besten Monat des Herbstes ProSieben setztim November weiter starke inhaltliche Akzente: Nachdem Joko & Klaas in ihren 15Live-Minuten Ende Oktober mit dem "Entkräfter" (Der Automat von heute gegen dieParolen von gestern) ein Ausrufzeichen gesetzt haben, überzeugt der Sender imNovember mit Programmen wie "Queen Of Drags", "Late Night Berlin", ThiloMischkes "ProSieben Spezial: Deutsche an der ISIS-Front" und seinen Magazinen#taff und #Galileo. Mit 9,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) wird der Novemberzum besten Monat im Herbst. Dabei ist auffällig: ProSieben gewinnt in der PrimeTime Zuschauer und Marktanteile, verliert aber in der Nacht und am Morgen.Positiv verläuft weiter die digitale Entwicklung der Marke ProSieben: Über allePlattformen hinweg wächst die Zahl der Video Views im Vergleich zum Vorjahr um23 Prozent.Herz-OP und Teenie-Experiment geglückt: Starke Eigenproduktionen überzeugen beiKabel Eins "Absolut faszinierend." "Mega interessant." "Bitte mehr davon!" - Dieerste Echtzeit-OP im deutschen Fernsehen sorgt für begeisterte Kommentare in densozialen Medien. "Die Klinik - Operation am offenen Herzen" beeindruckt dieZuschauer und überzeugt mit sehr guten 6,0 Prozent Marktanteil. Auch dasErziehungsexperiment "Teenies allein daheim" glückt mit bis zu 5,9 Prozent inder Prime Time. Am Vorabend setzt "Abenteuer Leben täglich" sein Rekordjahr mitbis zu 8,9 Prozent eindrucksvoll fort. Insgesamt verbucht Kabel Eins im Novembergute 5,0 Prozent Marktanteil und legt digital weiter zu. Die Video Views wachsenim Vergleich zum Vormonat um 16 Prozent auf über 32 Millionen. Im Dezemberrettet Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin weiter in neuen Folgen seines Klassikers"Rosins Restaurants" Gastronomen vor dem Ruin (donnerstags, 20:15 Uhr). Der"Datezember" bringt außerdem jeden Dienstag vor Weihnachten die schönstenLiebesfilme um 20:15 Uhr.Rekord! sixx glänzt mit Paula und US-Serien im November Herbstleuchten: Nach dembesten Oktober folgt der beste November seit Senderstart für sixx! Mit 1,6Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) liegt der Frauensender außerdem deutlich überVorjahr (November 2018: 1,2 % MA). In der Relevanz-Zielgruppe der 14- bis39-jährigen Frauen holt sixx mit 2,3 Prozent den besten Marktanteil seit August2016. Vor allem der Paula-Abend am Mittwoch mit u.a. der Live-Call-in-Show"Paula kommt ... am Telefon" und der Serien-Start von "Legacies" am Donnerstagliefen in beiden Zielgruppen glänzend. Online wächst sixx bei den Video Viewsüber alle Plattformen um starke 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.Neues Factual-Dokutainment aus UK: Am 4.12. um 20:15 Uhr startet auf sixx "DiePromi-Hebamme: Emma Willis auf der Babystation".Starker November für SAT.1 GOLDEin weiterer Erfolgs-Monat für SAT.1 GOLD: In der Relevanz-Zielgruppe der 40-bis 49-jährigen Frauen legt der Sender im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3Prozentpunkte auf starke 3,1 Prozent Marktanteil zu (November 2018: 2,8 % MA).Mit einem stabilen Marktanteil von 1,6 Prozent schließt SAT.1 GOLD bei den 14-bis 49-Jährigen den November 2019 ab. Im Dezember setzt sich SAT.1 GOLD erstmalsfür die SOS Kinderhilfe ein und zeigt die Charity-Sendung "Das SOS-KinderdorfWeihnachtssingen - weil jeder eine Familie braucht" unter anderem mit MatthiasKilling, Vanessa Mai, Wotan Wilke Möhring und Nico Santos (24.12.). Außerdemneu: "Die Pferdeflüsterin - Linda Weritz hilft", "Praxis Dr. Dreesen -Weihnachten auf Gut Herrenhöhe" und der Vierteiler "Rosamunde Pilcher: VierJahreszeiten".In guter Form: 1,7 Prozent Marktanteil für ProSieben MAXX Ein mitreißendesRugby-WM-Finale zwischen England und Südafrika (5,7 % MA, Z. 14-49 J.).Spannende NFL-Spiele live am Sonntag zur besten Sendezeit (bis zu 7,5 % MA).Bestes Factual Entertainment - u.a. mit "Storage Wars" (bis zu 4,3 % MA):ProSieben MAXX präsentiert sich im November in guter Form und schließt den Monatmit 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab (November 2018: 1,9 %MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer überzeugt derSender mit starken 3,4 Prozent. Bei seinen digitalen Video Views liegt ProSiebenMAXX zehn Prozent über Vorjahr. Das Programmhighlight für Anime-Fans imDezember: die japanische Film-Trilogie Kizumonogatari in deutscherErstausstrahlung am 26.12. um 22:15 Uhr.Kabel Eins Doku bleibt in der Erfolgsspur Kabel Eins Doku bestätigt im Novembermit 0,9 Prozent Marktanteil einmal mehr seine gute Form. "Alaska: Am Rande derZivilisation" mit bis zu 2,3 Prozent in der Daytime und "Homicide Hunter - DemMörder auf der Spur" mit bis zu 2,1 Prozent in der Late Prime sind in diesemMonat die beliebtesten Programme. Die Wiederholung von "Die Klinik - Operationam offenen Herzen" überzeugt außerdem mit sehr guten 1,6 Prozent in der PrimeTime. Highlight im Dezember: "Die Schatzsucher von Oak Island" sind weiterhinsonntags um 20:15 Uhr im Einsatz (Free-TV-Premiere der 6. 