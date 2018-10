Novelis setzt ersten Spatenstich für neue Anlage in China über 218 Mio. USD, um zunehmende Nachfrage im Elektrofahrzeugsektor zu erfüllen

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Novelis (China) hat kürzlichdie Grundsteinlegung für eine neue Anlage im Changzhou NationalHi-Tech District gefeiert. Mit einer Kapitalergänzung in Höhe von 72Millionen USD zum eingetragenen Kapital und einer zusätzlichenInvestition von 218 Millionen USD soll die Anlage dieProduktionskapazitäten für Premium-Aluminiumbleche für dieAutomobilindustrie um 100.000 Tonnen erweitern. Nach derFertigstellung des Baus der Anlage wird die bisherigeGesamtinvestition von Novelis im Changzhou National Hi-Tech Districtdie Marke von 400 Millionen USD übertreffen.Ding Chun, der Bürgermeister der Stadt Changzhou, war bei derFeier anwesend und hielt eine Rede. Zhou Bin, Mitglied der ständigenKommission des Changzhou-Kommunalausschusses der KommunistischenPartei Chinas und Sekretär des Partei-Arbeitskomitees für denChangzhou High-Tech Park, sowie die Bezirksvertreter Chen Zhengchun,Wang Yuwei, Sheng Xiaodong, Xu Yawei nahmen ebenfalls an der Feierteil. Am Abend vor der Zeremonie trafen sie sich mit einer Delegationunter Leitung von Satish Pai, Managing Director von HindalcoIndustries, der in Indien niedergelassenen Muttergesellschaft vonNovelis.Novelis (China), die erste Fertigungsanlage in China fürFahrzeug-Aluminiumbleche des indischen Unternehmens, wurde im Juni2012 im Changzhou National Hi-Tech District gegründet. Es handeltsich auch im gesamten Land um die erste Fertigungsanlage fürPremium-Aluminiumbleche für die Automobilindustrie.Novelis (China), ein chinesischer Branchenführer für Karosserie-und Konstruktionsteile-Technik für die Automobilindustrie, produziertBleche, die vor allem für die Motorhauben, Rückseiten, Kotflügel,Türen, Dächern, Fahrwerke und Strukturteile der Fahrzeuge genutztwerden. Derzeit gehören zu den Kunden der Autobleche von Novelisviele internationale Marken, unter anderem Audi, BMW, Ford, GM,Hyundai, Jaguar, Mercedes-Benz und Peugeot Citroen, aber auchchinesische Marken wie BAIC, BYD, Great Wall und SAIC. Die Produktionin der Changzhou-Anlage von Novelis für das Jahr 2017 wurde auf 1,273Milliarden Yuan (rund 184 Millionen USD) beziffert.Mit steigenden Aufträgen für Elektrofahrzeuge von NIO, Audi,Cadillac und Jaguar ist die Anlage von Novelis in Changzhou auf dembesten Weg, ihre volle Produktionskapazität am Jahresende zuerreichen. Da dieser Zeitpunkt rasch näher rückt, hat das Unternehmenbeschlossen, eine neue Fertigungsanlage für Aluminiumwalzprodukteaufzubauen und diese mit erstklassiger Ausrüstung auszustatten,wodurch sich die Jahresproduktion von Aluminiumblechen in Changzhouverdoppelt. Am 31. Mai 2018 unterzeichnete Novelis (China) ein neuesProjekt-Investitionsabkommen mit dem Changzhou National Hi-TechDistrict und ergänzte 72 Millionen USD zu seinem eingetragenenKapital.Der Changzhou National Hi-Tech District (CND) liegt im Herzen desJangtse-Deltas. Er zählt derzeit mehr als 1.600 Unternehmen mitausländischer Beteiligung. In jüngster Zeit hat der CND seinEntwicklungstempo beschleunigt und seine Bestrebungen für den Aufbaueiner industriellen Basis intensiviert. Dabei sollen zwei Standbeinevon Unternehmen ausgebaut und gestärkt werden: Gerätebau(Präzisionsmaschinen) und neue Materialien. Die aufstrebendenUnternehmen setzen sich aus einer neuen Generation von Firmen aus denBereichen Informationstechnologie, Biomedizin, neueFahrzeug-Energiekonzepte, Photovoltaik und Luftfahrt zusammen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/767496/Groundbreaking_ceremony.jpgPressekontakt:Wang Zhongliang86-13092527003759965867@qq.comOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell