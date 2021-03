Novavax: Das reicht noch nicht

In der zweiten Januarhälfte konnte die Novavax-Aktie einen steilen Anstieg vollziehen. Fast senkrecht schossen die Notierungen empor, sodass am 9. Februar in der Spitze ein neues Allzeithoch bei 331,68 US-Dollar ausgebildet werden konnte. Es verleitete die Anleger anschließend dazu, ihre Gewinne mitzunehmen.

Der Kurs ging in einen neuen recht steilen Abwärtstrend über. Er hat sich bislang als ausgesprochen stabil erwiesen.



