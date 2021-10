Novavax: War es das für immer?

Die Aktie von Novavax (WKN: A2PKMZ) krachte am Freitag zeitweise auf 154 US$ ein und notierte damit weit entfernt von ihrem Septemberhoch bei 277,80 U$. Am Handelsende stand immer noch ein Minus von 12,4% auf 181,60 US$ auf der Anzeigetafel. Die Corona-Dynamik verflüchtigt sich zusehends aus dem Kurs.

Novavax ist ein in Gaithersburg, Maryland, ansässiges Biotechunternehmen, das Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten wie Grippe oder Ebola entwickelt. Die Studien zum proteinbasierten Wirkstoff gegen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.