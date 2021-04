Novavax: Covid Impfstoff kurz vor der Genehmigung!

Impfstoff kurz vor der Genehmigung

Novavax Aktien schossen am Dienstag in die Höhe. Der Grund: Präsident Biden sagte, dass der Covid-Impfstoff des Unternehmens kurz vor der Zulassung in den USA stehen könnte.

Bidens Kommentare kamen, als er darüber sprach, überschüssige Impfstoffe nach Indien zu schicken, wie The Hill berichtet. Sie folgen dem Versprechen der US-Regierung, 60 Millionen Impfstoffdosen von AstraZeneca an andere Länder



