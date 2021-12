Novavax-Aktien steigen: Das ist der Grund!

Novavax Inc. (NASDAQ:NVAX) notiert am Montag höher, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass es die Notfallzulassung für seinen Impfstoff NVX-CoV2373 gegen COVID-19 in den Vereinigten Arabischen Emiraten beantragt hat. Dieser ist ein rekombinanter Impfstoff auf Nanopartikelbasis mit dem Adjuvans Matrix-M.

Der Zulassungsantrag umfasst klinische Daten aus zwei entscheidenden klinischen Phase-3-Studien: Die erste, PREVENT-19, umfasste 30.000 Teilnehmer in den USA und Mexiko ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung