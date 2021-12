Novavax-Aktien: Warum sie heute stark steigen!

Überblick

Novavax Inc. (NASDAQ:NVAX) wird am Dienstag deutlich höher gehandelt, nachdem der Leiter der Vaccines Task Force der Europäischen Arzneimittelbehörde Berichten zufolge sagte, dass der COVID-19-Impfstoff des Unternehmens bald in Europa zugelassen werden könnte.

Der Gesundheitsbeamte gab Berichten zufolge bekannt, dass die Agentur den Novavax-Impfstoff wahrscheinlich bis nächste Woche genehmigen wird.

"Die Daten sprechen von einer Wirksamkeit von rund 90 % und sind auf