Novavax Aktien: Investoren ziehen sich deshalb zurück!

Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX) Aktien bewegten sich am Montag nach einem Update des Unternehmens zu seinem Coronavirus-Impfstoffprogramm nach unten. Das in Gaithersburg, Maryland, ansässige Unternehmen Novavax teilte mit, dass es mit der Phase-3-Studie PREVENT-19 für seinen Coronavirus-Impfstoffkandidaten NVX-CoV2373 in den USA und Mexiko begonnen hat. Der Impfstoffkandidat zeigte in Phase 1/2 Studien eine Immunantwort und ein günstiges Sicherheitsprofil. Der Beginn der Phase-3-Studie stellt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung