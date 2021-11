Novavax-Aktie: Das hilft alles nicht!

Eigentlich hatte der Impfstoffentwickler Novavax jüngst einen ganzen Sack an guten Neuigkeiten im Gepäck. Bei den Quartalszahlen konnte ein sehenswertes Wachstum präsentiert werden und das Corona-Vakzin des Unternehmens wurde nun der WHO zur Prüfung einer Zulassung vorgelegt, nachdem eine solche bereits in einigen Ländern ausgesprochen wurde.

Normalerweise reichen derartige Nachrichten durchaus aus, um an der Börse sichtliche Kurssteigerungen auf die Beine zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung