Novavax-Aktie: Das gefällt Anlegern ganz und gar nicht!

Die Novavax-Aktie hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Der insgesamt fünfte in der EU zugelassene Covid-19-Impfstoff soll am 21. Februar 2022 geliefert werden. Das teilte Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach (SPD) am Freitag vor dem Bundesrat mit. Die Bereitstellung des Impfstoffs verzögert sich damit um einige Wochen.

