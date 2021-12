Novavax-Aktie: Nach Zulassung – unfassbar!

Erstaunlich, welchen Weg die Aktie von Novavax derzeit offenbar nimmt. Zuletzt hat die Aktie kurz vor Heiligabend an den Börsen weitere -3 % einfahren müssen. Die Entwicklung ist ausgesprochen enttäuschend, wenn die Nachrichtenlage dem gegenübergehalten wird. Die Notierungen sind in den vergangenen fünf Tagen sogar um -9 % gesackt. Erst am Anfang der Woche war der Protein-Impfstoff gegen das Corona-Virus zugelassen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



