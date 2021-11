Novavax Aktie: Was ist heute mit den Aktien los?

Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX) Aktien notieren um 14% höher bei $196,43. Das Unternehmen und das Serum Institute of India haben vor kurzem die Notfallzulassung für einen COVID-19-Impfstoff in Indonesien erhalten, und Novavax erwartet, dass andere Länder innerhalb der nächsten Wochen eine Entscheidung treffen werden. “Der Zugang zu einem sicheren und hochwirksamen Impfstoff, verbunden mit einer einfachen Verteilung, sollte ein entscheidender Faktor sein, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung