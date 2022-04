Novavax-Aktie: Was ist da los?

Novavax Inc (NASDAQ:NVAX) Aktien werden am Dienstag niedriger gehandelt. Die Aktie fiel zu Beginn der Sitzung auf ein neues 52-Wochen-Tief, hat sich seitdem aber wieder erholt. Novavax gab am Dienstag bekannt, dass sein Partner, Takeda, vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales die Herstellungs- und Vermarktungsgenehmigung für sein Nuvaxovid Intramuskuläre Injektion für die Grund- und Auffrischungsimpfung bei Personen ab 18 Jahren erhalten hat.Nuvaxovid ist ein neuartiger… Hier weiterlesen