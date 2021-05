Novavax Aktie: Was ist da los?

Die Aktien von(NASDAQ:NVAX) fielen am Montag im nachbörslichen Handel um über 12%, nachdem sie im regulären Handel fast 8,8% niedriger schlossen. Was ist passiert? Der nachbörsliche Rückgang kam, als das in Maryland ansässige Unternehmen mitteilte, dass es wahrscheinlich frühestens im Juli eine Notfallzulassung für seinen Impfstoffkandidaten COVID-19 in den Vereinigten Staaten beantragen wird. Die Ankündigung wurde während des ersten Quartals des Unternehmens ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!