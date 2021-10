Novavax-Aktie: Warten auf die FDA-Zulassung!

Allein in den letzten sieben Handelstagen stürzte die Aktie um 29 % ab. Auch am heutigen Tag schreibt die Aktie starke Verluste. Angesichts der Tatsache, dass sich bei Novavax noch nichts bezüglich der Zulassung verändert hat, ist keine schnelle Kursverbesserung in Sicht.

Die Ankündigung von Merck, ermutigende Zwischenergebnisse in einer Studie zu dem experimentellen oralen Covid-19-Medikament „Molnupiravir“ erzielt zu haben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung