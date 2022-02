Novavax-Aktie: Um mitreden zu können, sollten Sie dies wissen!

Das Unternehmen konnte in einer neuen Studie ganz besonders beeindrucken. Ende vergangenen Jahres hat Novavax die Zulassung der EMA erhalten. Ende dieses Monats sollen nun die ersten Impfungen des neuen Vakzins in Deutschland starten. Der proteinbasierte Impfstoff gilt als riesiger Hoffnungsträger für Impfskeptiker, die den bisherigen mRNA-Vakzinen misstrauen. In einer Vielzahl von Studien hat Novavax gute Ergebnisse liefern können. Die Wirksamkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung